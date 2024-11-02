Son dönemin gözde isimleri Tom Holland ile Austin Butler aynı filmde

Örümcek Adam serisiyle akıllarda yer eden Tom Holland ile Elvis filmiyle şöhreti yakalayan Austin Butler, aynı projede buluşuyor.

Son dönemin gözde isimleri Tom Holland ile Austin Butler aynı filmde

Amazon MGM Studios yeni projesi "American Speed"i duyurdu. Yarış dünyasını konu alan filmde ve Austin Butler başrolleri paylaşacak. Dan Wiedenhaupt'ın kaleme aldığı film, Whittington kardeşlerin gerçek hikayesini beyazperdeye taşıyacak.

Holland son olarak The Crowded Room adlı yapımda rol almıştı. Aktör, Christopher Nolan'un yeni filminde rol alacak.

Butler ise Tom Hardy ile başrollerini paylaştığı The Bikeriders ile adından söz ettirmişti. Aktör, Dune 2 filmindeki Feyd-Rautha Harkonnen karakteriyle uzun süre adından söz ettirdi.

Tom Holland, Nolan'ın yeni filminde rol alacak: "Hayatımın telefon görüşmesi"

Tom Holland, Nolan'ın yeni filminde rol alacak: "Hayatımın telefon görüşmesi"

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