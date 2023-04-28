"Son Durak 6" için hazırlıklar başladı

Son olarak 5. filmle izleyicisiyle buluşan "Son Durak"ın devam filmi için harekete geçildi.



12 yıl aradan sonra çekilecek filme Marvel Sinematik Evreni'nin Spider-Man üçlemesine imza atan Jon Watts senarist ve yapımcı olarak dahil olacak.



"Son Durak" formülünü takip etmeyeceğini açıklanan filmin yönetmen koltuğunda Zach Lipovsky ve Adam B. Stein oturacak.

2000 yılında başlayan "Son Durak" serisi, popüler kültürün unutulmazları arasına girmişti. İzleyicileri korkutmak için karakterleri değil, herkeste var olan ölüm korkusunu kullanan seri, ölümün kaçınılmazlığını ve en beklemediğimiz anda geleceğini vurgulamıştı.