Son Durak: Kan Bağı gişede beklentiyi aştı
Dünyaca ünlü Son Durak serisinin son filminin gişe rakamları açıklandı.
Yönetmen koltuğunda Zach Lipovsky ve Adam B. Stein'ın oturduğu yeni Son Durak filmi 16 Mayıs'ta ABD'de de vizyona girdi. The Hollywood Reporter'a göre, Final Destination: Bloodlines filmi, ilk gününde yaklaşık 21 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin yaklaşık 48 milyon dolar hasılat ile hafta sonu gişesini kapatması bekleniyor.
Son Son Durak filmi 2010'da vizyona girdi ve 18 milyon dolar açılış hasılatı elde etti. 2000 yılında başlayan Son Durak serisi, popüler kültürün unutulmazları arasına girmişti.
SON DURAK: KAN BAĞI KONUSU
Son Durak: Kan Bağı", sürekli tekrar eden şiddet dolu bir kabusla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie'nin hikayesini işliyor. Zach Lipovsky ile Adam B. Stein'in yönettiği filmde Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt ve Anna Lore rol aldı.
Film, üniversite öğrencisi Stefanie'nin korkunç döngüyü kırmak ve ailesini bekleyen dehşet verici sondan kurtarabilecek tek kişinin izini bulmaya çalışmasını işliyor.
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