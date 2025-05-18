Son Durak: Kan Bağı gişede beklentiyi aştı

Yönetmen koltuğunda Zach Lipovsky ve Adam B. Stein'ın oturduğu yeni Son Durak filmi 16 Mayıs'ta ABD'de de vizyona girdi. The Hollywood Reporter'a göre, Final Destination: Bloodlines filmi, ilk gününde yaklaşık 21 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin yaklaşık 48 milyon dolar hasılat ile hafta sonu gişesini kapatması bekleniyor.

Son Son Durak filmi 2010'da vizyona girdi ve 18 milyon dolar açılış hasılatı elde etti. 2000 yılında başlayan Son Durak serisi, popüler kültürün unutulmazları arasına girmişti.