Soner Arıca'dan Cumhuriyet Marşı

Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği “Cumhuriyet Marşı”nı yazdı. Sanatçı, sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan marşı, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte seslendirdi.

Soner Arıca'dan Cumhuriyet Marşı

Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği bir marş yazdı. Sanatçı, sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan  Marşı”nı, doğduğu ilçedeki koro olması nedeniyle, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte seslendirdi.

100 KİŞİLİK KORO

“Cumhuriyet Marşı” nın video klibi; Eren Yıldız’ın görüntü yönetmenliğinde, Soner Arıca’nın yönetmenliğinde, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak kadrosu yüz kişiye çıkarılan, Dr. Osman Özel’in şefliğinde Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu’nun katılımıyla, Ordu Kültür Merkezi’nde çekildi. 

Soner Arıca'dan Cumhuriyet Marşı - 1

“Cumhuriyet Marşı”nın klibinde Nebil Özgentürk’ün arşivinden Atatürk’ün daha önce hiçbir yerde görülmemiş videolarına, Cumhuriyet’in ilk yıllarından ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından çok özel görüntülere de yer verildi.

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