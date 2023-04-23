Soner Arıca'dan Cumhuriyet Marşı

Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği bir marş yazdı. Sanatçı, sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan “Cumhuriyet Marşı”nı, doğduğu ilçedeki koro olması nedeniyle, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte seslendirdi.



100 KİŞİLİK KORO



“Cumhuriyet Marşı” nın video klibi; Eren Yıldız’ın görüntü yönetmenliğinde, Soner Arıca’nın yönetmenliğinde, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak kadrosu yüz kişiye çıkarılan, Dr. Osman Özel’in şefliğinde Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu’nun katılımıyla, Ordu Kültür Merkezi’nde çekildi.