Son Indiana Jones filmi milyonlarca dolar kaybettirdi

Başrollerinde Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies ve Toby Jones gibi isimlerin yer aldığı yeni Indiana Jones filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı" gişede beklentinin altında kalmıştı.

Forbes'un haberine göre, yapım şirketi Disney film için bilet satışlarından elde edilenden 134,2 milyon dolar daha fazla harcadı.

Temmuz ayında vizyona giren filmin bütçesi ise 387,2 milyon dolar olarak açıklandı.

Film, dünya çapında ise gişede 384 milyon dolar hasılat elde etti. Disney, bu rakamın yaklaşık yarısını (192 milyon dolar) aldı.