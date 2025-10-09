Sonja O’Hara ve Adam Hoelzel’den yeni film: Snare geliyor

Emmy adayı Sonja O’Hara ile Adam Hoelzel, senaryosunu birlikte kaleme aldıkları Snare filmi için ilk kez birlikte çalışacak.

Hazırlıkları devam eden filmde O’Hara ve Hoelzel, ortak yönetmenlik yapacak. Aynı zamanda filmde başrol oynayacak Sonja O’Hara, mantar biyoloğu Ro karakterine hayat verecek.

Film, iki kadın karakterin romantik ilişkilere olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan deneysel bir ilacı kendi üzerinden denemelerini konu alacak.

Oyuncu seçimleri süren projenin çekimlerinin bu kış Los Angeles'ta yapılması planlanıyor.