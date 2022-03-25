Sons Of Anarchy’nin müziklerini besteleyen The White Buffalo Türkiye'ye geliyor

Ülkemizde de sevilen 'Sons of Anarchy' dizisinin müziklerini yapan 'The White Buffalo' İstanbul'da konser verecek.

Sons Of Anarchy’nin müziklerini besteleyen The White Buffalo Türkiye'ye geliyor

Haberler 25.03.2022 - 14:34

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The White Buffalo, +1 Rock Fest kapsamında, Vigor Event ve Freebird Agency organizasyonu ile 7 Mayıs Cumartesi günü Volkswagen Arena’da!  konser verecek. 

Türkiye'de ciddi bir izleyici kitlesi olan Sons Of Anarchy’nin, 'Come Join The Murder', 'The Whistler', 'Set My Body Free' gibi unutulmaz müziklerinin yazarı Jake Smith, sahne ismi ile The White Buffalo, ikinci kez +1 Rock Fest kapsamında hayranlarıyla buluşacak.

+1 Rock Fest programında ayrıca, kendine has şarkı sözleriyle Türkiye'nin en üretken rock gruplarından Redd de yer alacak. Ogün Sanlısoy ile Pentagram grubundan tanıdığımız Murat İlkan akustik performanslarıyla festivalin özel konukları arasında.

Gün boyu müziğin devam edeceği etkinlikte, +1 Rock Fest DJ kabininde  Metehan Mert Çakır yer alacak.

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