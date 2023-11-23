Sonsuzluk Kervanı Çarşamba’da

Samsun Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen “Sonsuzluk Kervanı” programı ile televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, şair Dursun Ali Erzincanlı, Rıdvan Böke ve Mikail Şimşek, Çarşambalı sevenleri ile buluştu. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda şiir, sohbet ve ezgi dolu anlar yaşandı.

Sonsuzluk Kervanı Çarşamba’da

’un Çarşamba Belediyesi'nce düzenlenen Sonsuzluk Kervanı programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Şiir, sohbet ve ezgi dolu programın sunuculuğunu Mikail Şimşek üstlenirken; televizyon programcısı, yazar Serdar Tuncer ile şair Dursun Ali Erzincan şiirleri, Rıdvan Böke de ezgi konseriyle vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

Çarşamba Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen programa yüzlerce vatandaş katıldı. Şiire ve ezgiye doyulan gecede Filistin’de Gazze’de yaşanılanlar da unutulmadı. İsrail’in Filistin’e yaptıkları Çarşamba’da bir kez daha kınandı ve Filistinliler için dualar edildi.

Programda konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bu özel gecemizde; şiirlerden konuşup sohbetler edip birbirinden güzel ezgilere hep birlikte eşlik ettik. Çarşamba’mızda kültür, sanat programları ile hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi hep sürdürdük. Bu programlar ile hem dinliyor, öğreniyor, sanattan besleniyor hem de toplumsal meselelere dair konuşma fırsatı buluyor. Bu kapsamda Filistin’de yaşanılanları andığımız, dualar ettiğimiz program da oldu bir yandan” dedi.

Sonsuzluk Kervanı Çarşamba’da - 1

Sonsuzluk Kervanı programına ayrıca Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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