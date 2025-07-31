Sosyal Ağ 2 geliyor: İşte başrol için düşünülen isimler

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün hayatını konu alan 2010 yapımı Sosyal Ağ filminin devamı geliyor.

Aaron Sorkin'in yazıp yöneteceği Sony Pictures imzalı The Social Network Part II için hazırlıklar sürerken; başroller için adı geçen isimler belli oldu.

Facebook’un karanlık yönlerini konu alacak olan devam filminde; başroller için Mikey Madison ve Jeremy Allen White ile görüşmeler yapıldı.

Variety'nin haberine göre; henüz resmi teklif yapılmamış olsa da ikilinin projeye sıcak baktığı söyleniyor.