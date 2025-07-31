Sosyal Ağ 2 geliyor: İşte başrol için düşünülen isimler
Facebook'un kuruluşunu anlatan Sosyal Ağ filminin devamı geliyor. Hazırlıkları süren projede, başroller için adı geçen isimler belli oldu.
Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün hayatını konu alan 2010 yapımı Sosyal Ağ filminin devamı geliyor.
Aaron Sorkin'in yazıp yöneteceği Sony Pictures imzalı The Social Network Part II için hazırlıklar sürerken; başroller için adı geçen isimler belli oldu.
Facebook’un karanlık yönlerini konu alacak olan devam filminde; başroller için Mikey Madison ve Jeremy Allen White ile görüşmeler yapıldı.
Variety'nin haberine göre; henüz resmi teklif yapılmamış olsa da ikilinin projeye sıcak baktığı söyleniyor.
Öte yandan Sony Pictures'dan henüz resmi onay alınmasa da projenin geliştirme süreci tüm hızıyla devam ediyor.
İlk filmde Zuckerberg'ü Jesse Eisenberg canlandırmıştı; ancak devam filminde ünlü isme kimin hayat vereceği bilinmiyor.
3 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDI
Sosyal Ağ filmi, 8 dalda Oscar'a aday gösterildi ve 3 Oscar ödülü kazandı. Film, dünya çapında 224 milyon dolar hasılat elde etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- Mark Zuckerberg