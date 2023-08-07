Sosyal medya "gözünü perdeden ayırmadan" Oppenheimer izleyen bebeği konuşuyor

Geçen ay sinemalarda gösterime giren Oppenheimer, teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) ve atom bombasının icadı hakkında üç saatlik yoğun bir drama.
Filmin büyük bölümü Oppenheimer'ın Los Alamos'ta bulunan savaş zamanı laboratuvarındaki çalışmalarının yanı sıra daha sonra hükümet yetkilisi Lewis Strauss (Robert Downey Jr) tarafından uğradığı siyasi zulümle ilgili. Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer, cinsel içerik ve küfürlü konuşmalar içeriyor ve Birleşik Krallık'ta "15 yaş ve üstü" olarak derecelendiriliyor.
Ancak bu durum, bir başka sinema izleyicisinin Twitter'da anlattığı olaya göre, bir ebeveynin bebeğini gösterime getirmesine engel olmamış gibi görünüyor.
Bununla birlikte daha da şaşırtıcı olansa, bebeğin "başından sonuna kadar gözünü perdeden ayırmadığının" söylenmesi.
80 binden fazla kez "beğenilen" gönderide eleştirmen Matthew Turner, "Hangisi daha tuhaf emin değilim" diye yazdı ve ekledi:
"Birkaç gün önce birinin Oppenheimer'ın 11.50 seansına gerçek bir bebek getirmesi mi yoksa bebeğin baştan sona gözünü perdeden ayırmaması ve üç saatboyunca ağlamadan sadece birkaç kez öksürmesi mi?"
"İŞTE KAFAMDAKİ BEBEK"
Independent'in haberine göre Turner, daha sonra attığı bir tweet'te bebeğin Londra'daki Picturehouse Central sinemasındaki gösterime katıldığını doğruladı.
Oppenheimer'ın hayranları gelen yanıtlara esprileri doluştururken, bir kişi bebeğin "reenkarne olmuş ve halen geçmiş yaşamının farkında bir yetişkin" olduğunu öne sürdü.
Bir başka kişiyse, "Bu bebek anaokulundan mezun olduğunda muhtemelen New Yorker'a Pauline Kael tarzı film eleştirileri yazıyor olacak" diye yazdı.
Bir başkası "İşte benim kafamda bir bebek" derken, diğeri da "Bebeğin (Nolan'ın 2017 yapımı savaş draması) Dunkirk'ten pek etkilenmediğini duyduğumda bu daha da dikkat çekici oldu" diye espri yaptı.
Oppenheimer'ın vizyona girmesinin ardından bazı hayranlar, birçok izleyicinin kaçırmış olabileceği küçük ama muhtemelen çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekti.
Oppenheimer, 21 Temmuz'da Greta Gerwig'in hicivli oyuncak uyarlaması Barbie'yle aynı gün gösterime girdi. Eşzamanlı gösterim, "Barbenheimer" diye adlandırılan gayriresmi sinema fenomenine yol açtı ve her iki film de gişede son derece başarılı performanslar sergiledi.
Warner Bros önceki günlerde filmin reklamını yapan bir sosyal medya paylaşımında "Barbenheimer"a atıfta bulunmasının nükleer savaşı önemsizleştirdiği suçlamalarına yol açması üzerine özür dilemişti.
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