Sosyal medya "gözünü perdeden ayırmadan" Oppenheimer izleyen bebeği konuşuyor

Geçen ay sinemalarda gösterime giren Oppenheimer, teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) ve atom bombasının icadı hakkında üç saatlik yoğun bir drama.

Filmin büyük bölümü Oppenheimer'ın Los Alamos'ta bulunan savaş zamanı laboratuvarındaki çalışmalarının yanı sıra daha sonra hükümet yetkilisi Lewis Strauss (Robert Downey Jr) tarafından uğradığı siyasi zulümle ilgili. Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer, cinsel içerik ve küfürlü konuşmalar içeriyor ve Birleşik Krallık'ta "15 yaş ve üstü" olarak derecelendiriliyor.

Ancak bu durum, bir başka sinema izleyicisinin Twitter'da anlattığı olaya göre, bir ebeveynin bebeğini gösterime getirmesine engel olmamış gibi görünüyor.



Bununla birlikte daha da şaşırtıcı olansa, bebeğin "başından sonuna kadar gözünü perdeden ayırmadığının" söylenmesi.



80 binden fazla kez "beğenilen" gönderide eleştirmen Matthew Turner, "Hangisi daha tuhaf emin değilim" diye yazdı ve ekledi:



"Birkaç gün önce birinin Oppenheimer'ın 11.50 seansına gerçek bir bebek getirmesi mi yoksa bebeğin baştan sona gözünü perdeden ayırmaması ve üç saatboyunca ağlamadan sadece birkaç kez öksürmesi mi?"