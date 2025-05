Sosyal medyada gördüğü akımı denedi: Daha önce Türkiye'de yapılmamış

Binlerce yıllık geçmişi olan tribal saç kesimi, kabile kültürüne dayanıyor. Bu yöntem, yıllar önce kabile üyelerinin saç kesimi ve dövme sanatının birleştirmesiyle ortaya çıkan bir sanat çalışması olarak biliniyor. Tribal kesim, tüylerin traş edilerek şekiller verilmesi anlamına da geliyor.

ÇALIŞMA 4 SAAT SÜRDÜ

Denizli'de erkek kuaförlüğü yapan ve tribal kesim sanatıyla uğraşan Hüseyin Çaybaş, sosyal medyada gördüğü yabancı ülkelerde yapılan at üzerinde tribal kesimlerinden esinlenerek, Türkiye'yi de bu akıma dahil etti. Binlerce yıllık tribal kesim kültürünü at üzerine nakşeden kuaför Çaybaş, 4 saatlik çalışmayla at üzerine beğeni toplayan sanat eseri ortaya çıkarttı.