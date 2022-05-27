Sound of Europe Festivali Ankara ve İstanbul'da

YERLİ VE YABANCI İSİMLER/GRUPLAR SAHNEDE OLACAK



Bu yıl ilk kez gerçekleşecek festivalin programında, Avrupa'da yeni çıkış yapan farklı müzik türlerinde üretimleri olan genç isimler de var. Bu isimler, cazdan rock’a, folktan elektronik müziğe kadar geniş bir müzikal seçkisi olacak festivalde, Türkiye'den sanatçı ve gruplarla aynı sahneyi paylaşacaklar.