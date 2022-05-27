Sound of Europe Festivali Ankara ve İstanbul'da

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Sound of Europe Müzik Festivali, 10-11-12 Haziran’da İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek. Festivalde, yerli ve yabancı birçok isim ve grup sahne alacak.

Sound of Europe Festivali Ankara ve İstanbul'da

Haberler 27.05.2022 - 14:46

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Sound of Europe Festivali, 10, 11 ve 12 Haziran’da İstanbul Alan Kadıköy ve Ankara Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Proje Avrupa Birliği'nin Yaratıcı Avrupa programı tarafından desteklenen Avrupa ağlarından EUNIC’in (European Union National Institutes for Culture) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimi ile hayata geçecek.

YERLİ VE YABANCI İSİMLER/GRUPLAR SAHNEDE OLACAK

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek festivalin programında, Avrupa'da yeni çıkış yapan farklı müzik türlerinde üretimleri olan genç isimler de var. Bu isimler, cazdan rock’a, folktan elektronik müziğe kadar geniş bir müzikal seçkisi olacak festivalde, Türkiye'den sanatçı ve gruplarla aynı sahneyi paylaşacaklar.

Eva Klesse Quartett grubu
Eva Klesse Quartett grubu

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