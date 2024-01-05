Spice Girls 30 yaşında! İngiltere'de hatıra pulları basılacak

90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında en popüler müzik gruplarından olan Spice Girls, bu yıl 30. yıl dönümünü kutluyor. Dünyaca ünlü müzik grubunun yıl dönümüne özel pullar hazırlandı.

Birleşik Krallık genelinde hizmet veren İngiliz posta hizmeti Royal Mail, ilk kez pullarının tamamını kadınlardan oluşan bir müzik grubuna adamış olacak.