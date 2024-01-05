Spice Girls 30 yaşında! İngiltere'de hatıra pulları basılacak

90'lı yılların en sevilen pop müzik gruplarından Spice Girls'ün 30. yıl dönümüne özel, Royal Mail pulları hazırlandı.

Spice Girls 30 yaşında! İngiltere'de hatıra pulları basılacak

90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında en popüler müzik gruplarından olan Spice Girls, bu yıl 30. yıl dönümünü kutluyor. Dünyaca ünlü müzik grubunun yıl dönümüne özel pullar hazırlandı.

Birleşik Krallık genelinde hizmet veren İngiliz posta hizmeti Royal Mail, ilk kez pullarının tamamını kadınlardan oluşan bir müzik grubuna adamış olacak.

Spice Girls 30 yaşında! İngiltere'de hatıra pulları basılacak - 1

Pulların üzerinde grubun 1997 Brit Ödülleri konserinden 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın kapanış törenine birçok performanlarından görüntüleri kullanıldı.

Pullarda grup üyeleri Emma Bunton, Victoria Beckham, Geri Halliwell-Horner, Melanie Chisholm ve Melanie Brown yer alıyor.

Spice Girls, The Beatles, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones ve Iron Maiden'ın ardından adına pul koleksiyonu adanan 6. grup oldu.

15 puldan oluşan set 11 Ocak'ta satışa çıkacak.

Spice Girls 1994 yılında kuruldu. 2001 yılında dağılan grup, 2007'de ve 2019 yıllarında turnede bir araya geldi.

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