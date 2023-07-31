"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" Hollywood grevi nedeniyle ertelendi

Marvel Sinematik Evreni'nin dışında Spider-Man karakterlerini kullanarak kendi evrenini yaratan Sony, 2024 takviminde değişikliğe gitti.
Merakla beklenen Spider-Man yapımı "Beyond the Spider-Verse" de Hollywood grevinden nasibini aldı.
ABD’de oyuncuların ve yazarların başlattığı grev, 2024 yılının mart ayında vizyona girecek olan "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" filminin ertelenmesine sebep oldu.
HENÜZ BİR VİZYON TARİHİ AÇIKLANMADI
Miles Morales’in hikayesini sonlandıracak olan "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" için yeni bir tarih açıklanmadı.
ÜÇLEMENİN SON FİLMİ
"Spider-Man: Into the Spider-Verse" 2018 yılında vizyona girmişti ve Oscar ödülü almıştı. Bir üçleme olarak tasarlanan serinin ikinci filmi "Spider-Man: Across the Spider-Verse" ise geçtiğimiz ay vizyona girmişti.
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