"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" Hollywood grevi nedeniyle ertelendi

Sony Pictures, Hollywood grevi nedeniyle birçok yapımda ertelemeye gitti. Merakla beklenen "Beyond the Spider-Verse" de ertelendi.

"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" Hollywood grevi nedeniyle ertelendi

Marvel Sinematik Evreni'nin dışında Spider-Man karakterlerini kullanarak kendi evrenini yaratan Sony, 2024 takviminde değişikliğe gitti.

Merakla beklenen Spider-Man yapımı "Beyond the Spider-Verse" de grevinden nasibini aldı.

ABD’de oyuncuların ve yazarların başlattığı grev, 2024 yılının mart ayında vizyona girecek olan "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" filminin ertelenmesine sebep oldu.

"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" Hollywood grevi nedeniyle ertelendi - 1

HENÜZ BİR VİZYON TARİHİ AÇIKLANMADI

Miles Morales’in hikayesini sonlandıracak olan "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" için yeni bir tarih açıklanmadı.

Hollywood'daki grev esnasında bir dublör kendini ateşe verdi

Hollywood'daki grev esnasında bir dublör kendini ateşe verdi

Haberi Görüntüle

ÜÇLEMENİN SON FİLMİ

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" 2018 yılında vizyona girmişti ve Oscar ödülü almıştı. Bir üçleme olarak tasarlanan serinin ikinci filmi "Spider-Man: Across the Spider-Verse" ise geçtiğimiz ay vizyona girmişti.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...