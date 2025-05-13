Spider-Noir filminden ilk kare: Nicolas Cage başrolde

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

2026'da vizyona girecek olan Spider-Noir filmi, 1930'larda New York'ta yaşayan özel bir dedektifin (Cage) şehrin tek süper kahramanı olarak geçmiş hayatıyla yüzleşmek zorunda kalmasını konu alıyor. Dizi hem siyah beyaz hem de renkli olarak sunulacak.

KADRODA KİMLER VAR?

Dizinin kadrosunda Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez ve Jack Huston gibi isimler rol alacak.