Spike Lee'den Oppenheimer yorumu: İşte sevmediği tek şey

"Do the Right Thing", "Karanlıkla Karşı Karşıya" (BlacKkKlansman) ve "Malcolm X" gibi filmleriyle şöhreti yakalayan Spike Lee, "Oppenheimer" hakkında olumlu fikirlerine rağmen bir detayı hiç sevmediğinden bahsetti.

"JAPON HALKINA NE OLDUĞU HAKKINDA BİRKAÇ DAKİKA EKLERDİM"

Washington Post'a konuşan Spike Lee, "Filme Japon halkının başına gelenlerle ilgili birkaç dakika eklemek isterdim" dedi.

Ünlü yönetmen, sözlerine "Bu bir eleştiri değil. Bir yorum. Oppenheimer ne kadar sürdü? Eğer üç saatse, Japon halkına ne olduğu hakkında birkaç dakika daha eklemek isterdim. İnsanlar buharlaştı. Yıllar sonra bile insanlar radyoaktif. Filmin sonunda Japonya'ya o iki nükleer bombayı atarak ne yaptığını göstermeyi çok isterdim" diye devam etti.