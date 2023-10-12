Spike Lee'den Oppenheimer yorumu: İşte sevmediği tek şey

"Do the Right Thing", "Karanlıkla Karşı Karşıya" (BlacKkKlansman) ve "Malcolm X" gibi filmleriyle şöhreti yakalayan Spike Lee, "Oppenheimer" hakkında olumlu fikirlerine rağmen bir detayı hiç sevmediğinden bahsetti.
"JAPON HALKINA NE OLDUĞU HAKKINDA BİRKAÇ DAKİKA EKLERDİM"
Washington Post'a konuşan Spike Lee, "Filme Japon halkının başına gelenlerle ilgili birkaç dakika eklemek isterdim" dedi.
Ünlü yönetmen, sözlerine "Bu bir eleştiri değil. Bir yorum. Oppenheimer ne kadar sürdü? Eğer üç saatse, Japon halkına ne olduğu hakkında birkaç dakika daha eklemek isterdim. İnsanlar buharlaştı. Yıllar sonra bile insanlar radyoaktif. Filmin sonunda Japonya'ya o iki nükleer bombayı atarak ne yaptığını göstermeyi çok isterdim" diye devam etti.
"NOLAN DA BENİM FİLMLERİMDE NELERİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR"
Spike Lee, meslektaşı Christopher Nolan'ı kast ederek "Anlayın, bunların hepsi sevgiden. Ve bahse girerim o da bana "Do the Right Thing" ve "Malcolm X" ile ilgili değiştirmek isteyeceği bazı şeyler söyleyebilir" dedi.
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan, başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer" filmi, birçok başarı elde etti.
Tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi ünvanı kazanan "Oppenheimer", uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı da başardı.
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