Spike Lee'ye Torino Film Festivali'nden onur ödülü
Usta yönetmen Spike Lee, "Highest 2 Lowest" adlı yeni filminin İtalya'da gösterime gireceği Torino Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görülecek .
Malcolm X, Oldboy gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü yönetmen Spike Lee, Torino Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görülecek.
Spike Lee'nin Akira Kurosawa klasiği "High and Low"un yeniden yorumladığı "Highest 2 Lowest" filmi, dünya prömiyerini Cannes'da yaptı.
Başrollerini Asap Rocky, Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera ve Ice Spice'ın paylaştığı filmin senaryosunu Alan Fox kaleme aldı.
"Highest 2 Lowest" filminden bir kare
Filmin usta yönetmeni Spike Lee, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek olan ve 21-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Torino Film Festivali'nde sahnede bir söyleşi gerçekleştirecek ve Stella della Mole Ödülü'nü alacak.
