Spike Lee'ye Torino Film Festivali'nden onur ödülü

Filmin usta yönetmeni Spike Lee, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek olan ve 21-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Torino Film Festivali'nde sahnede bir söyleşi gerçekleştirecek ve Stella della Mole Ödülü'nü alacak.