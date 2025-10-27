Spike Lee'ye Torino Film Festivali'nden onur ödülü

Usta yönetmen Spike Lee, "Highest 2 Lowest" adlı yeni filminin İtalya'da gösterime gireceği Torino Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görülecek .

Malcolm X, Oldboy gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü  Spike Lee, Torino Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görülecek.

Spike Lee'nin Akira Kurosawa klasiği "High and Low"un yeniden yorumladığı "Highest 2 Lowest" filmi, dünya prömiyerini Cannes'da yaptı.

Başrollerini Asap Rocky, Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera ve Ice Spice'ın paylaştığı filmin senaryosunu Alan Fox kaleme aldı.

Spike Lee'ye Torino Film Festivali'nden onur ödülü - 1 "Highest 2 Lowest" filminden bir kare

Filmin usta yönetmeni Spike Lee, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek olan ve 21-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Torino Film Festivali'nde sahnede bir söyleşi gerçekleştirecek ve Stella della Mole Ödülü'nü alacak.

