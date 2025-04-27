Split Fiction oyunu film oluyor: Sydney Sweeney başrolde

Büyük bir başarı yakalayan Split Fiction oyunu beyazperdeye uyarlanıyor. Sydney Sweeney'nin başrolde yer alacağı filmin yönetmenliğini üstlenecek isim de belli oldu.

Split Fiction oyunu film oluyor: Sydney Sweeney başrolde

yazdıkları fantastik ve bilim kurgu dünyalarının içine sıkışıp kalan iki yazar, Mio ve Zoe’nin macerasını konu alan Split Fiction oyunu, oluyor.

Variety'nin özel haberine göre; Sydney Sweeney'nin başrolde yer alacağı film için hazırlıklar sürüyor.

Deadpool & Wolverine'in senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick’in senaryosunu kaleme aldığı projenin yönetmenliğini ise Wicked ve In the Heights gibi müzikallerle tanınan Jon M. Chu üstlenecek.

Colman Domingo ile Sydney Sweeney yeniden aynı projede

Colman Domingo ile Sydney Sweeney yeniden aynı projede

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Mart ayında piyasaya sürülen , ilk haftasında 2 milyon satış rakamına ulaşarak büyük başarı göstermişti. Sweeney'nin filmde Zoe'yi mi Mio'yu mu canlandıracağı henüz bilinmiyor.

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