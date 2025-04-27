Split Fiction oyunu film oluyor: Sydney Sweeney başrolde

yazdıkları fantastik ve bilim kurgu dünyalarının içine sıkışıp kalan iki yazar, Mio ve Zoe’nin macerasını konu alan Split Fiction oyunu, film oluyor.

Variety'nin özel haberine göre; Sydney Sweeney'nin başrolde yer alacağı film için hazırlıklar sürüyor.

Deadpool & Wolverine'in senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick’in senaryosunu kaleme aldığı projenin yönetmenliğini ise Wicked ve In the Heights gibi müzikallerle tanınan Jon M. Chu üstlenecek.