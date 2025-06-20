Spotify açıkladı: Türk sanatçılar, 2024'te 2 milyar TL telif geliri oluşturdu

Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, Türkiye’ye özel ilk kez hazırladığı Loud&Clear raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye’deki sanatçılar sadece 2024 yılında Spotify üzerinden 2 milyar TL’nin üzerinde telif geliri elde etti.

Verilere göre 2024 yılı boyunca Spotify Türkiye'nin günlük Top 50 listesinde yer alan şarkıların büyük çoğunluğunu Türk sanatçılar oluşturdu. Ayrıca yıl içinde Türk kullanıcılar yaklaşık 100 milyon adet Türkçe şarkı içeren çalma listesi oluşturdu.

Yurt dışında da Türk müziğine olan ilgi arttı. 2024’te Türk sanatçılar, çoğu yurtdışındaki kullanıcılar tarafından oluşturulan toplam 289 milyon çalma listesine girdi.