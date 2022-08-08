Spotify'a 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret'ten soruşturma

Savcılık 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret eder' nitelikteki müzik listeleri nedeniyle Spotify’a soruşturma açtı.

Spotify'a 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret'ten soruşturma

Haberler 08.08.2022 - 11:48

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İsveç merkezli müzik ve podcast servisi için çalma listelerine verilen isimler nedeniyle CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası savcılık harekete geçti.

Sabah’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı ‘dini değerlere ve devlet büyüklerine yönelik hakaret’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.

’ın onayıyla yayımlanan ve savcılığın tespit ettiği listelerden bazılarının isimleri şöyle:

"Allah’ın rakı içerken dinledikleri
Hz. Muhammed’in devesiyle yanlarken dinledikleri
Allah’ın Hz. Adem’i cennetten kovarken dinlediği şarkılar
Allah’ın telefon zil sesi
Recep Tayyip Erdoğan’ın rakı içerken dinlediği şarkılar
Hz. Muhammed ve Allah’ın rakı içerken dinlediği şarkılar
Hz Ali’nin makas atarken dinlediği şarkılar"

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