Squid Game 2. sezon yayın tarihi açıklandı

Tüm dünyayı saran Squid Game dizisinin merakla beklenen 2. sezonu için geri sayım başladı. Netflix, dizinin merakla beklenen 2. sezonunun 26 Aralık 2024’te yayınlanacağını duyurdu.

Yönetmen, yazar ve baş yapımcı Hwang Dong-hyuk, heyecan verici bu haberi samimi bir mektupla paylaştı. Ayrıca, duyuruda dizinin final sezonunun 2025 yılında izleyiciyle buluşacağı bilgisi de verildi.

SQUID GAME 2. SEZON HAKKINDA

Squid Game’i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.