Squid Game'in yeni sezon kadrosu belli oldu

Geçim sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin kendilerini acımasız bir oyunda bulduğu Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisinin 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı.

KADRODA DÖRT YENİ İSİM

Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game'in başrollerdeki Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo'ya 2. sezonda; Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon ve Yang Dong-geun eşlik edecek.