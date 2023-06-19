Squid Game'in yeni sezon kadrosu belli oldu

Son dönemin popüler dizilerinden olan Güney Kore yapımı Squid Game'in 2. sezonu için geri sayım başladı. Squid Game dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu belli oldu.

Squid Game'in yeni sezon kadrosu belli oldu

Geçim sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin kendilerini acımasız bir oyunda bulduğu Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisinin 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı.

KADRODA DÖRT YENİ İSİM

Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game'in başrollerdeki Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo'ya 2. sezonda; Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon ve Yang Dong-geun eşlik edecek.

Squid Game'in yeni sezon kadrosu belli oldu - 1

YENİ SEZON 2024'TE GELEBİLİR

Squid Game'de "Seong Gi-hun" karakterine hayat veren Lee Jung-jae, daha önce verdiği bir röportajda 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini ifade etmişti.

Squid Game gerçek oluyor

Squid Game gerçek oluyor

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Bu açıklamadan yola çıkarak Squid Game 2. sezonun, 2024 yılında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Squid Game'in yeni sezon kadrosu belli oldu - 2

SQUID GAME DİZİSİNİN KONUSU

"Squid Game", 2021'in ekim ayında yayına girdi. Kısa sürede en çok izlenenler listesinde zirveye yerleşti. Dizide, geçim sıkıntısı yaşayıp, 39 milyon dolarlık ödülü kazanmak için yarışmaya katılan kişilerin serüveni anlatılıyor. Kaybedenlerse yarışmadan elenmelerinin bedelini canlarıyla ödüyor.

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