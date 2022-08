Stanley Kubrick'in vazgeçilmez oyuncusu Leon Vitali hayatını kaybetti

Sinema dünyasının efsanevi yönetmeni Stanley Kubrick ’in uzun süre asistanlığını yapan ve Kubrick'in sağ kolu olarak tanınan Leon Vitali , 74 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi pazar günü yaptığı açıklamada, Vitali’nin cuma günü Los Angeles’ta öldüğünü söyleyerek, “Üç çocuğu Masha, Max ve Vera da dahil olmak üzere sevdikleriyle çevrili olarak huzur içinde öldü. Leon, merakıyla hareket eden, gittiği her yere sevgi ve sıcaklık yayan özel ve sevimli bir adamdı. Sevgiyle hatırlanacak ve dokunduğu birçok insan tarafından çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

HAYATINI KUBRICK SİNEMASINA ADADI

Hayatının geri kalanını Stanley Kubrick filmlerinde sahne arkasında çalışarak geçirdi. Oyuncu koçluğundan cast direktörlüğüne, ses mühendisliğinden renk düzenleyicisine kadar birçok görevde yer aldı.



Vitali, Kubrick’ten o kadar etkilenmişti ki oyunculuğu bırakarak şaşırtıcı bir karar verdi ve yirmi yıldan fazla bir süre kendini tamamen ünlü yönetmene adadı.



Kubrick’in 1999’daki ölümünden sonra Vitali, Kubrick’in birçok filminin restorasyonunu yönetti ve çalışmaları için Cinema Audio Society ödülü aldı. Daha sonra yönetmen Todd Field ile Little Children ve In the Bedroom filmlerinde çalıştı.