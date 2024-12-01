Star Wars: Skeleton Crew dizisi yakında izleyiciyle buluşacak

Usta oyucnu Jude Law'un başrolünde olduğu Star Wars: Skeleton Crew dizisi için meraklı bekleyiş sona eriyor.

Star Wars: Skeleton Crew dizisi yakında izleyiciyle buluşacak

Lucasfilm, yeni bir Star Wars serisiyle geliyor. Star Wars: Skeleton Crew adlı , 8 bölümden oluşuyor ve ilk 2 bölümüyle tüm dünya ile aynı anda 3 Aralık’ta dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

Merakla beklenen dizi, dört çocuğun “görünüşte güvenli” olan gezegenlerinde yaptıkları keşif sonrası sıra dışı ve tehlikeli bir galakside kaybolmalarını ve evlerine dönüş yolunu bulma serüvenlerini ekrana taşıyor. 

Oscar adayı Jude Law’u düzenbazJod karakteriyle izleyeceğimiz ‘Star Wars: Skeleton Crew’da Law’a, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon ve Nick Frost eşlik ediyor.

Star Wars: Skeleton Crew dizisi yakında izleyiciyle buluşacak - 1

Bölümler Jon Watts, David Lowery, Daniel Kwan & Daniel Scheinert, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard ve Lee Isaac Chung tarafından yönetildi.

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