Star Wars yıldızı Mark Hamill: Benim zamanım geçti

Star Wars filmlerinin unutulmaz karakteri Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill, ikonik rolle ilgili yeni açıklama yaptı.



Bu rolle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu, ComicBook.com ile yaptığı röportajda; serinin yeni filmlerinde Luke Skywalker için yeni yüzlere odaklanılması gerektiğini ifade etti.



"YENİ KARAKTERLERE ODAKLANMALILAR"

Deadline'ın haberine göre; "George Lucas'a bu projenin içinde olmama izin verdiği için çok minnettarım" diyen usta oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:



"Bunun kalıcı bir başarı yakalayacağını ve popüler kültürün bir parçası olacağını hiç beklememiştik. Ama bana göre benim zamanım geçti. Buna minnettarım ama bence gerçekten geleceğe ve tüm yeni karakterlere odaklanmalılar."

