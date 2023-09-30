Star Wars sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde 1 Şubat'a kadar açık

Dünyanın en çok hasılatlı film serisi olarak tarihe geçen 12 yapımı konu alan koleksiyon sergisi, aynı zamanda fanlarının gözünden Star Wars dünyasına yakından tanıklık ediyor.



İstanbul Sinema Müzesi'nin geçici sergi salonunda konumlanacak projede 50'den fazla heykel, 120 figür, 30 gerçek ölçekli zırh ve giysi, filmde bulunan uzay gemisi savaşı, 25 modellenmiş ve elle boyanmış gerçek boyutta büst ve devasa yaratık figürleriyle benzersiz dioramalar, miğferler, oyuncular tarafından imzalı film maskeleri, posterler ve her biri birer sanat eseri olan birçok parça sergilenecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle kapılarını açacak sergi süresince Star Wars yapımlarının gösterimleri, film okumaları ve belgesel gösterimleri gibi birçok farklı etkinlik de sinemaseverlerle buluşacak. Her yaştan Star Wars hayranını bekleyen sergi, 1 Ekim'den itibaren 1 Şubat 2024'e kadar açık kalacak.