Stephen King dizi tavsiyesi verdi

Korku türünün usta ismi Stephen King, 7 milyon takipçili resmi Twitter hesabında hayranlarına film ve dizi tavsiyelerinde bulunmaya devam ediyor.
ABD'li yazar, 7 bölümlük mini dizi "Hijack"i takipçilerine önerdi. Yazar Bev Vincent'ın diziyi övdüğü tweet'ini alıntılayan King, "Doğru" dedi.
Idris Elba'nın başrolde olduğu dizide Neil Maskell, Eve Myles, Christine Adams, Max Beesley, Archie Panjabi, Ben Miles ve Kate Phillipsgibi isimler yer alıyor.
Dubai'den Londra'ya gitmekte olan bir uçağın kaçırılmasını konu alan "Hijack" 28 Haziran'da yayınlanmaya başladı.
TÜM ZAMANLARIN EN İYİ DİZİSİNİ AÇIKLADI
Öte yandan King, daha önce tüm zamanların en iyi dizisini paylaşmıştı. Yazar, "THE WIRE, dostum. Daha iyisi yok" demişti. David Simon tarafından yaratılan The Wire dizisi, televizyonda yayımlandığı dönemde düşük izlenme oranlarına sahip olsa da tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor.
2002 ile 2008 yılları arasında yayınlanan dizinin kadrosunda Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy ve Wendell Pierce gibi isimler yer alıyor.
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