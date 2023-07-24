Stephen King dizi tavsiyesi verdi

Dubai'den Londra'ya gitmekte olan bir uçağın kaçırılmasını konu alan "Hijack" 28 Haziran'da yayınlanmaya başladı.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ DİZİSİNİ AÇIKLADI

Öte yandan King, daha önce tüm zamanların en iyi dizisini paylaşmıştı. Yazar, "THE WIRE, dostum. Daha iyisi yok" demişti. David Simon tarafından yaratılan The Wire dizisi, televizyonda yayımlandığı dönemde düşük izlenme oranlarına sahip olsa da tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor.



2002 ile 2008 yılları arasında yayınlanan dizinin kadrosunda Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy ve Wendell Pierce gibi isimler yer alıyor.

