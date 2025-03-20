Stephen King imzalı Cujo filmi için Darren Aronofsky ile görüşülüyor
Stephen King'in ilk kez 1983'te film yapılan Cujo adlı romanı yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. Hazırlıkları süren yapım için usta yönetmen Darren Aronofsky ile görüşmeler başladı.
Efsanevi korku yazarı Stephen King'in Cujo adlı romanı, bir kez daha beyazperdeye uyarlanıyor. Kuduz bir köpekten korunmaya çalışırken arabada mahsur kalan bir anne ve oğlunun hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Roy Lee üstlenecek.
Stephen King imzalı Cujo'nun yeni uyarlaması için hazırlıklar sürüyor. Variety'nin haberine göre; ünlü yönetmen Darren Aronofsky, filmde yönetmen koltuğuna oturmak için görüşmelere başladı.
ÜNLÜ YÖNETMEN İÇİN BİR İLK OLABİLİR
Henüz hazırlık aşamasında olan projede anlaşma sağlanırsa; film, Aronofsky’nin bir dijital platform için yöneteceği ilk uzun metrajlı yapım olacak.
Darren Aronofsky, Bir Rüya için Ağıt (Requiem for a Dream), Siyah Kuğu (Black Swan), Anne! (Mother!) ve Balina (The Whale) gibi yapımlarla tanınıyor.
42 YIL ÖNCE UYARLANDI
Öte yandan ilk olarak 1981'de yayımlanan Cujo adlı roman, 1983'te sinemaya uyarlanmış ve başrolde Dee Wallace yer almıştı.
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