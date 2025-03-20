Stephen King imzalı Cujo filmi için Darren Aronofsky ile görüşülüyor

Efsanevi korku yazarı Stephen King'in Cujo adlı romanı, bir kez daha beyazperdeye uyarlanıyor. Kuduz bir köpekten korunmaya çalışırken arabada mahsur kalan bir anne ve oğlunun hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Roy Lee üstlenecek.

Stephen King imzalı Cujo'nun yeni uyarlaması için hazırlıklar sürüyor. Variety'nin haberine göre; ünlü yönetmen Darren Aronofsky, filmde yönetmen koltuğuna oturmak için görüşmelere başladı.

ÜNLÜ YÖNETMEN İÇİN BİR İLK OLABİLİR

Henüz hazırlık aşamasında olan projede anlaşma sağlanırsa; film, Aronofsky’nin bir dijital platform için yöneteceği ilk uzun metrajlı yapım olacak.