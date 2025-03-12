Stephen King imzalı Cujo yeniden çekiliyor

Efsanevi korku yazarı Stephen King'in Cujo adlı romanı, bir kez daha beyazperdeye uyarlanıyor.

Hollywood Reporter'ın haberine göre; kuduz bir köpekten korunmaya çalışırken arabada mahsur kalan bir anne ve oğlunun hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Roy Lee üstlenecek.