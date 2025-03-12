Stephen King imzalı Cujo yeniden çekiliyor
Stephen King'in ilk kez 1983'te sinemaya uyarlanan ve kuduz bir köpekten korunmaya çalışırken arabada mahsur kalan bir anne ve oğlunun hikayesini konu alan Cujo adlı romanı, yeniden çekiliyor.
Efsanevi korku yazarı Stephen King'in Cujo adlı romanı, bir kez daha beyazperdeye uyarlanıyor.
Hollywood Reporter'ın haberine göre; kuduz bir köpekten korunmaya çalışırken arabada mahsur kalan bir anne ve oğlunun hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Roy Lee üstlenecek.
1983 yapımı Cujo filminden bir kare
Stephen King imzalı Cujo'nun yeni uyarlamasının henüz senaristi, yönetmeni ve oyuncu kadrosu belli olmadı.
İlk olarak 1981'de yayımlanan roman, 1983'te sinemaya uyarlanmış ve başrolde Dee Wallace yer almıştı.
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