Stephen King imzalı Göz romanı yeniden uyarlanıyor
Efsanevi korku yazarı Stephen King'in Göz (Carrie) adlı romanı bir kez daha uyarlanıyor. Daha önce film olarak beyazperdeye aktarılan roman, bu kez dizi formatında izleyiciyle buluşacak.
Stephen King'in 1974 tarihli romanı "Göz" (Carrie) dizi oluyor. Daha önce dört sinema filmine kaynak olan romandan bu kez bir dizi geliştiriyor.
Daha önce King'in birçok eserini izleyiciyle buluşturan Mike Flanagan, meşhur kitabı uyarlayacak ve Trevor Macy'yle birlikte yürütücü yapımcılık görevini üstlenecek.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; yapım şirketi, projeyi şöyle tanımlıyor:
"Hayatını otoriter bir annenin hakimiyetinde inzivada geçiren liseli Carrie White'ı merkeze alan hikayenin cesur ve güncel yeniden canlandırması."
Öte yandan yönetmen Brian De Palma, Göz'ü 1976 yılında orijinal ismi Carrie'ye sadık kalarak beyazperdeye uyarlamış, film Türkiye'de "Günah Tohumu" adıyla gösterilmişti. Başrollerini Sissy Spacek ile Piper Laurie'nin paylaştığı film, iki dalda Oscar adaylığı da elde etmişti.
Günah Tohumu, halen tüm zamanların en iyi korku filmlerinden biri olarak gösteriliyor.
23 yıl sonra filmin devamı "Günah Tohumu 2" (The Rage: Carrie 2) izleyiciyle buluşmuştu. Kitap ayrıca NBC'de 2002'de bir televizyon filmi ve 2013'te gösterime giren bir yeniden çevrim için kaynak olmuştu.
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