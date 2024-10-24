Stephen King imzalı Göz romanı yeniden uyarlanıyor

Stephen King'in 1974 tarihli romanı "Göz" (Carrie) dizi oluyor. Daha önce dört sinema filmine kaynak olan romandan bu kez bir dizi geliştiriyor.

Daha önce King'in birçok eserini izleyiciyle buluşturan Mike Flanagan, meşhur kitabı uyarlayacak ve Trevor Macy'yle birlikte yürütücü yapımcılık görevini üstlenecek.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; yapım şirketi, projeyi şöyle tanımlıyor:

"Hayatını otoriter bir annenin hakimiyetinde inzivada geçiren liseli Carrie White'ı merkeze alan hikayenin cesur ve güncel yeniden canlandırması."