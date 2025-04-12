Stephen King romanı Carrie dizi oluyor
Korku türünün usta isimlerinden Mike Flanagan, daha önce beyazperdeye uyarlanan Carrie filmini dizi formatında izleyiciyle buluşturacak.
Amerikalı ünlü yazar Stephen King'in ilk romanı Carrie dizi oluyor. Mike Flanagan'ın senaryosunu kaleme alacağı dizi Prime Video'da yayınlanacak.
İKİ KEZ SİNEMAYA UYARLANDI
Carrie adlı roman, 1976 yılında Brian DePalma, 2013'te ise Kimberly Peirce tarafından beyazperdeye uyarlandı. Kült yapımlar arasına giren ilk filmde Carrie karakterini Sissy Spacek, 2013'te ise Chloë Grace Moretz canlandırdı.
Mike Flanagan, Haunting of Hill House, Midnight Mass, The Fall of the House of Usher ve Doctor Sleep gibi yapımlarla tanınıyor.
Carrie (1976)
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