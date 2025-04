Stephen King romanı Carrie dizi oluyor

Amerikalı ünlü yazar Stephen King'in ilk romanı Carrie dizi oluyor. Mike Flanagan'ın senaryosunu kaleme alacağı dizi Prime Video'da yayınlanacak.



İKİ KEZ SİNEMAYA UYARLANDI



Carrie adlı roman, 1976 yılında Brian DePalma, 2013'te ise Kimberly Peirce tarafından beyazperdeye uyarlandı. Kült yapımlar arasına giren ilk filmde Carrie karakterini Sissy Spacek, 2013'te ise Chloë Grace Moretz canlandırdı.



Mike Flanagan, Haunting of Hill House, Midnight Mass, The Fall of the House of Usher ve Doctor Sleep gibi yapımlarla tanınıyor.