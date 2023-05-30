Stephen King tüm zamanların en iyi dizisini açıkladı

Korku türünün usta ismi Stephen King, 7 milyon takipçili resmi Twitter hesabında tüm zamanların en dizisini paylaştı. 75 yaşındaki King, "THE WIRE, dostum. Daha iyisi yok" dedi.
Sosyal medya hesabından hayranlarına film, dizi ve kitaplar üzerine tavsiyeler veren King, son bölümünün yayınlanmasından 15 yıl geçen dizinin yapılmış en iyi dizi olduğunu söyledi.
David Simon tarafından yaratılan The Wire dizisi, televizyonda yayımlandığı dönemde düşük izlenme oranlarına sahip olsa da tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor.
2002 ile 2008 yılları arasında yayınlanan dizinin kadrosunda Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy ve Wendell Pierce gibi isimler yer alıyor.