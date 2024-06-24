Stephen King uyarlaması The Monkey filminin vizyon tarihi belli oldu

Efsanevi korku yazarı Stephen King'in 1980 tarihli kısa öyküsü Maymun'dan (The Monkey) aynı adla uyarlanacak film, bir gün babalarının zil çalan maymun oyuncağını bulan iki genç kardeşi konu alıyor.
Yönetmen koltuğunda Osgood Perkins'in oturduğu filmin vizyona gireceği tarih belli oldu.
Kadrosunda Theo James, Tatiana Maslany ve Elijah Wood gibi yıldız isimlerin yer aldığı filmin afişi ve vizyon tarihi yapım şirketinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
2025'TE VİZYONDA
21 Şubat 2025'te izleyiciyle buluşacak "Maymun" filminin yönetmeni Perkins, Bloody Disgusting'in Boo Crew Podcast'ine röportaj verdi.
"ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLER BİRLİKTE İZLEYECEK"
Osgood Perkins, "Bana göre, oyuncak maymun hakkında bir film yapacaksanız, bu konuda ciddi olabilirsiniz. Ama King'in hikayesinin çoğu komik ve nostaljik duygulara sahip. Biz de biraz daha 1980'lerin sonundan 1990'lara uzanan bir film yapmaya çalıştık. Benim için ideal olan, çocukların ve ebeveynlerinin birlikte izlemek isteyecekleri bir film olması" ifadelerini kullandı.
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