Stephen King uyarlaması The Monkey filminin vizyon tarihi belli oldu

"ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLER BİRLİKTE İZLEYECEK"

Osgood Perkins, "Bana göre, oyuncak maymun hakkında bir film yapacaksanız, bu konuda ciddi olabilirsiniz. Ama King'in hikayesinin çoğu komik ve nostaljik duygulara sahip. Biz de biraz daha 1980'lerin sonundan 1990'lara uzanan bir film yapmaya çalıştık. Benim için ideal olan, çocukların ve ebeveynlerinin birlikte izlemek isteyecekleri bir film olması" ifadelerini kullandı.