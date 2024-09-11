Stephen King uyarlaması Korku Ağı'ndan haber var

Usta yazar Stephen King'in 1975 tarihli romanının 1979 ve 2004'teki mini dizilerin ardından üçüncü uyarlaması olan 2024 yapımı Korku Ağı'nın Eylül 2022'de gösterime girmesi planlanmış ancak vizyon tarihi 2023 ilkbaharına ertelenmişti. Film, daha sonra da vizyondan tamamen çekilerek rafa kaldırılmıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; başrollerini Lewis Pullman ile Makenzie Leigh'in paylaştığı Korku Ağı filminden beklenen haber geldi.

Yönetmen Gary Dauberman, Total Film'e yaptığı açıklamada; "Steve'in desteği için son derece müteşekkirim" dedi.

King'in yardım etmek için tam olarak ne yaptığı sorulduğunda Dauberman, "Bu yolculuğun daha engebeli kısımları için destek sağladı diyelim ve bu kadarla bırakalım" ifadelerini kullandı.

"Korku Ağı", 3 Ekim Perşembe günü ABD'de Max kanalında yayına girecek. Filmin Türkiye'de gösterime girip girmeyeceği ise henüz belli değil.