Stephen King'den "The Rule of Jenny Pen" filmine övgü

Efsanevi korku yazarı Stephen King, "The Rule of Jenny Pen" filmine övgüler yağdırdı. X hesabında yaptığı paylaşımda film için "Bu yıl izlediğim en iyi filmlerden biri" ifadelerini kullandı.

Stephen King'den "The Rule of Jenny Pen" filmine övgü

Efsanevi korku yazarı Stephen King, aktif kullandığı sosyal medya hesaplarında takipçilerine sık sık , dizi ve kitap önerileri veriyor.

Yazar bu kez Geoffrey Rush'ın başrolünde yer aldığı "The Rule of Jenny Pen" filmine övgüler yağdırdı.

76 yaşındaki yazar, "Bu yıl izlediğim en iyi filmlerden biri" dedi ve ekledi:

"Adı The Rule of Jenny Pen ve Shudder'da yayına girdiğinde izlemenizi tavsiye ediyorum. Geoffrey Rush başrolde, John Lithgow ise şeytani bir el kuklası olan yaşlı bir psikopat rolünde."

Stephen King'den "The Rule of Jenny Pen" filmine övgü - 1

Yönetmen koltuğunda James Ashcroft'un oturduğu , Owen Marshall'ın kısa öyküsünden uyarlandı. Gerilimin senaryosuysa Ashcroft ve Eli Kent imzasını taşıyor.

The Rule of Jenny Pen'in prömiyeri bu yıl, Teksas'ın Austin kentinde düzenlenen Fantastic Fest'te gerçekleşti.

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