Stephen King'den "The Rule of Jenny Pen" filmine övgü

Efsanevi korku yazarı Stephen King, aktif kullandığı sosyal medya hesaplarında takipçilerine sık sık film, dizi ve kitap önerileri veriyor.

Yazar bu kez Geoffrey Rush'ın başrolünde yer aldığı "The Rule of Jenny Pen" filmine övgüler yağdırdı.

76 yaşındaki yazar, "Bu yıl izlediğim en iyi filmlerden biri" dedi ve ekledi:

"Adı The Rule of Jenny Pen ve Shudder'da yayına girdiğinde izlemenizi tavsiye ediyorum. Geoffrey Rush başrolde, John Lithgow ise şeytani bir el kuklası olan yaşlı bir psikopat rolünde."