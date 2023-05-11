Stephen King'in kitabı sinemaya uyarlanıyor: Theo James başrolde

Filmin yönetmen koltuğunda ise Osgood Perkins oturuyor. Kadroda yer alan diğer isimler veya filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağı açıklanmadı.

Korku Seansı (2013) Stephen King'in kısa hikayesi "The Monkey", ikiz kardeşler Hal ve Bill'in, tavan arasında babalarının eski maymun oyuncağını keşfetmesiyle başlayan olaylar dizisini anlatıyor.