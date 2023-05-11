Stephen King'in kitabı sinemaya uyarlanıyor: Theo James başrolde

"Sis", "O" ve "Hayvan Mezarlığı" gibi kitapların yazarı Stephen King'in kısa hikayesi film oluyor.

Stephen King'in kitabı sinemaya uyarlanıyor: Theo James başrolde

Korku türünün usta ismi Stephen King'in "The Monkey" adlı kısa hikayesi beyazperdeye uyarlanıyor. "Testere", "Ruhlar Bölgesi" ve "Korku Seansı" gibi filmlere imza atan James Wan ise filmin yapımcılığını üstlenecek.

"Uyumsuz" serisiyle adını duyuran ve son olarak HBO dizisi "The White Lotus"un ikinci sezonuyla büyük beğeni toplayan İngiliz oyuncu Theo James filmin başrolünde yer alıyor.

Stephen King'in kitabı sinemaya uyarlanıyor: Theo James başrolde - 1 Theo James - Uyumsuz (2014)

Filmin yönetmen koltuğunda ise Osgood Perkins oturuyor. Kadroda yer alan diğer isimler veya filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağı açıklanmadı.

Stephen King'in kitabı sinemaya uyarlanıyor: Theo James başrolde - 2 Korku Seansı (2013)

Stephen King'in kısa hikayesi "The Monkey", ikiz kardeşler Hal ve Bill'in, tavan arasında babalarının eski maymun oyuncağını keşfetmesiyle başlayan olaylar dizisini anlatıyor.

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