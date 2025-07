Stephen King'in The Running Man'i yeniden sinemada

"2025 yılında, dünya ekonomisi perişan durumdadır ve Amerika totaliter bir distopya haline gelmiştir."



Gerilim ustası Stephen King, 1982'de Richard Backhman takma adıyla kaleme aldığı "The Runnig Man" romanında 2025'ten böyle bahsediyor.



King’in kült Distopik kurgusundan uyarlanan filmin İlk fragmanı yayınlandı.



Romanın sinema uyarlaması distopik bir zamanda geçiyor, ülkenin en popüler televizyon programı hâline gelen, ölümcül bir yarışmayı konu alıyor.



BAŞROLDE GLEN POWELL



Yarışmacılar, 30 gün boyunca kendilerini avlayan profesyonel suikastçılardan kaçmak zorunda kalırken her hareketleri halk tarafından canlı yayında izleniyor ve her geçen gün hayatta kalmayı başaranlar için katlanarak artan bir para ödülü vaat ediliyor.



Hikaye bu haliyle fenomen dizi Squid Game ve kült film "Truman Şov"u hatırlatıyor.



Edgar Wright’ın yönettiği filmde başrolü Glen Powell üstleniyor.



Romanın 1987 çıkışlı ilk uyarlamasında rol alan Arnold Schwarzenegger, "O dönem ne yeterli bütçemiz, ne de gerekli efektlerimiz vardı. Şimdi eminin daha güzel bir iş ortaya çıkacak demişti".