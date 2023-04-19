Steve McCurry'nin eserlerinden oluşan sergi ziyarete açıldı

"Afgan Kızı: Şarbat Gula" fotoğrafıyla dünya çapında tanınan fotoğraf sanatçısı Steve McCurry'nin 51 eseri, İstanbul Sinema Müzesi'nde sergileniyor. Müzeden yapılan açıklamaya göre, McCurry'nin objektifine yansıyan İstanbul kareleri de sergide sanatseverlerle buluştu.



Sergi, sanatçının son 30 yılda dünyanın farklı birçok bölgesinde çektiği, çok bilinen ve hatırlanan fotoğraflarını bir araya getirdi. McCurry'nin 2011'deki İstanbul seyahatinde çektiği fotoğrafların yanı sıra daha önce yayınlanmamış ve Ara Güler'in içinde bulunduğu 6 kare de sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Çok sayıda prestijli ödüle layık görülen ve uluslararası platformda yayımlanmış 13 kitaba imza atan McCurry'nin eserlerinin görülebileceği sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

