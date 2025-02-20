Steven Knight açıkladı: Peaky Blinders evreni genişleyecek

2013’te izleyiciyle buluştuğu günden beri geniş bir hayran kitlesi kazanan ve 6 sezon boyunca devam eden Peaky Blinders dizisinin devamı niteliğindeki " The Immortal Man " filmi için bekleyiş sürüyor. Oscar ödüllü Cillian Murphy'nin Birmingham çetesinin lideri Thomas Shelby'nin ikonik rolüne geri döneceği "The Immortal Man" adlı filmin kadrosunda; Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Grahamve Barry Keoghan gibi isimler yer alıyor.

"KİMSE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAYACAK"

Steven Knight, BBC Breakfast programında yaptığı açıklamada, filmin çekimlerinin tamamlandığını ve şu an kurguda olduğunu açıkladı.



Filmin 13 Aralık'ta prodüksiyonu tamamladığını doğrulayan Knight, "Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Kimse hayal kırıklığına uğramayacak" dedi.



Ayrıca Peaky Blinders evreninin genişlemeye devam edeceğini ima ederek, "Bu bölümünü bitiriyoruz, evet...Peaky dünyası devam edecek" ifadelerini kullandı.