“Maria”nın senaryosunu Angelina Jolie ile birlikte yazan ve Peaky Blinders dizisinin uzun metrajlı film uyarlamasını kaleme alan Steven Knight, yeni "Star Wars" projesinden ayrıldı.

Variety'nin haberine göre; 2019 yapımı "Star Wars: The Rise of Skywalker"daki olayların ardından Daisy Ridley'nin Rey'ini takip edecek olan yeni "Star Wars" filmi için potansiyel yazarlar aranmaya başladı.

Bu gelişme sonrası yönetmen koltuğunda Sharmeen Obaid-Chinoy'un oturacağı filmin prodüksiyonun en azından 2025'e kadar başlamayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Sharmeen Obaid-Chinoy, Haziran ayında Variety'e verdiği röportajda, kendisini en çok ilgilendiren Star Wars hikayesinin Rey'in bir kadın Jedi olarak yolculuğu olduğunu söylemişti.