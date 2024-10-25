Steven Knight yeni Star Wars projesinden ayrıldı
Şimdilerde Maria ve Peaky Blinders filmi ile gündemde olan senarist Steven Knight, Rey'in devam hikayesini anlatacak olan Star Wars projesine veda etti.
“Maria”nın senaryosunu Angelina Jolie ile birlikte yazan ve Peaky Blinders dizisinin uzun metrajlı film uyarlamasını kaleme alan Steven Knight, yeni "Star Wars" projesinden ayrıldı.
Variety'nin haberine göre; 2019 yapımı "Star Wars: The Rise of Skywalker"daki olayların ardından Daisy Ridley'nin Rey'ini takip edecek olan yeni "Star Wars" filmi için potansiyel yazarlar aranmaya başladı.
Bu gelişme sonrası yönetmen koltuğunda Sharmeen Obaid-Chinoy'un oturacağı filmin prodüksiyonun en azından 2025'e kadar başlamayacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan Sharmeen Obaid-Chinoy, Haziran ayında Variety'e verdiği röportajda, kendisini en çok ilgilendiren Star Wars hikayesinin Rey'in bir kadın Jedi olarak yolculuğu olduğunu söylemişti.
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