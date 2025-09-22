Steven Knight'ın yeni projesine geri sayım: James Norton da kadroda

"Happy Valley", "Grantchester", "King and Conqueror" gibi yapımlarda rol alan James Norton'ın sıradaki projesi merakla bekleniyor.

Ünlü oyuncu, "House of Guinness" adlı dönem dizisinde Sean Rafferty karakterine hayat verecek. Mirror'ın haberine göre; James Norton, karakteriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dublin'de gerektiğinde ellerini kirletecek bir adam olarak tanınıyor, ancak ertesi gün şık bir gömlekle ortaya çıkıyor. Zayıf noktası ise aşk."

Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight imzalı "House of Guinness" dizisi, 19'uncu yüzyılda Dublin'deki güçlü bir ailenin hikayesini ekranlara taşıyacak.