Steven Soderbergh imzalı Black Bag'in vizyon tarihi belli oldu

Başrollerinde Cate Blanchett ve Michael Fassbender'ın yer aldığı, Steven Soderbergh imzalı casus draması Black Bag'in vizyon tarihi belli oldu.

Steven Soderbergh imzalı Black Bag'in vizyon tarihi belli oldu

Senaryosunu David Koepp'in kaleme aldığı, Oscar ödüllü Steven Soderbergh'in koltuğunda oturduğu "Black Bag" filmi için geri sayım başladı.

Başrollerinde Cate Blanchett ve Michael Fassbender'ın yer aldığı, kadrosunda Regé-Jean Page, Marisa Abela, Naomie Harris, Tom Burke ve Pierce Brosnan gibi isimlerin bulunduğu filmin vizyon tarihi belli oldu.

Konusuyla ilgili ayrıntıların henüz gizli tutulduğu filmini 14 Mart 2025'te gösterime gireceği açıklandı.

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