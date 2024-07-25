Steven Soderbergh imzalı Black Bag'in vizyon tarihi belli oldu

Senaryosunu David Koepp'in kaleme aldığı, Oscar ödüllü Steven Soderbergh'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Black Bag" filmi için geri sayım başladı.
Başrollerinde Cate Blanchett ve Michael Fassbender'ın yer aldığı, kadrosunda Regé-Jean Page, Marisa Abela, Naomie Harris, Tom Burke ve Pierce Brosnan gibi isimlerin bulunduğu filmin vizyon tarihi belli oldu.
Konusuyla ilgili ayrıntıların henüz gizli tutulduğu filmini 14 Mart 2025'te gösterime gireceği açıklandı.
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