Steven Spielberg: Emekli olmaya niyetim yok

Jurassic Park, Indiana Jones, Azınlık Raporu gibi filmlerin Oscar'lı usta yönetmeni Steven Spielberg, emekli olmayı düşünmediğini açıkladı. The Hollywoood Reporter'ın haberine göre 78 yaşındaki ödüllü yönetmen Universal Pictures'un düzenlediği etkinlikle yeni projeleri hakkında konuştu.

Spielberg "Bir sürü film yapıyorum ve emekli olma gibi bir planım yok. Asla." dedi. Yönetmen daha önce verdiği bir röportajda "Umarım bir gün bir Western filmi yapacağım." demişti.

Geçtiğimiz günlerde yönetmenin en iyi filmleri arasında gösterilen Jaws (1975) filminin 50. yıl dönümü kutlandı.

YENİ PROJESİ YOLDA

Spielberg'ün sıradaki projesi için meraklı bekleyiş sürüyor. Son olarak The Fabelmans filmi ile adından söz ettiren ünlü isim, yeni bir UFO filmi çekmeye hazırlanıyor.

Adı hala açıklanmayan ama bir UFO hikayesi işleyeceği açıklanan film, 15 Mayıs 2026'da vizyona girecekti. Universal, filmin yeni vizyon tarihini 12 Haziran 2026 olarak açıkladı. Universal Pictures çatısı altında çekilecek olan film için hazırlıklar sürüyor. David Koepp'in senaryosunu kaleme alacağı filmin hikayesi ise Spielberg imzası taşıyacak.

