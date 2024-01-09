Steven Spielberg seneler sonra gerilim yönetecek

Sinemanın en etkili yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Steven Spielberg, son olarak "Fabelmans" filmiyle adından söz ettirmişti.
Kariyeri boyunca 3 Oscar ödülü, 9 adaylık ve AFI Yaşam Başarı Ödülü kazanan ünlü yönetmen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Deadline'ın haberine göre; uzun süredir gerilim filmi çekmeyen Spielberg, tekrar bu türe dönüyor. Spielberg'ün katil köpekbalığı "Jaws"la Hollywood sahnesine ilk adımını atmasının üzerinden neredeyse 50 yıl geçti.
Universal'ın Colin Bannon'ın kısa öyküsü Long Lost'un haklarını satın almasının ardından Spielberg de bu projeye yapımcı olarak katıldı. Senaryoyu da Bannon kaleme alacak.
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