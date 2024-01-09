Steven Spielberg seneler sonra gerilim yönetecek

Sinemanın en etkili yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Steven Spielberg, son olarak "Fabelmans" filmiyle adından söz ettirmişti.

Kariyeri boyunca 3 Oscar ödülü, 9 adaylık ve AFI Yaşam Başarı Ödülü kazanan ünlü yönetmen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.