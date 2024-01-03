Steven Yeun Thunderbolts filminin kadrosundan ayrıldı

"The Walking Dead", "Minari" ve "Nope" gibi yapımlarla tanınan Steven Yeun, Marvel Studios'un "Thunderbolts" filminden ayrıldığı ortaya çıktı.
Şubat ayında filmde rol alacağı ortaya çıkan Yeun'un bugüne kadar hangi rolü üstleneceğini açıklanmamıştı.
Ancak Hollywood'daki grevler nedeniyle "Thunderbolts"un prodüksiyonu gecikti. Bu gecikmenin Yeun'un çalışma takviminde planlama sorunlarına yol açtığı iddia edildi.
“Thunderbolts”un kadrosunda; "Contessa Valentina Allegra de la Fontaine" rolünde Julia Louis-Dreyfus, "Yelena Belova" rolünde Florence Pugh, "Red Guardian" rolünde David Harbor, "Bucky Barnes" rolünde Sebastian Stan, "Taskmaster" rolünde Olga Kurylenko ve "John Walker" rolünde Wyatt Russell yer alıyor.
Çekimleri önümüzdeki ilkbahar aylarında başlaması beklenen filmin vizyon tarihi 25 Temmuz 2025 olarak açıklandı.
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