Steven Yeun, yeni Avatar filminin kadrosunda

Steven Yeun, Aang karakterine odaklanan yeni Avatar: The Last Airbender animasyon filminin seslendirme kadrosunda yer alacak.



Filmin 30 Ocak 2026 tarihinde vizyona gireceği açıklandı. Yeun’un hangi karakteri canlandıracağı ise henüz bilinmiyor. Filmin seslendirme kadrosunda Dave Bautista, Eric Nam ve Dionne Quan gibi isimler yer alıyor.



Daha önce The Legend of Korra dizisinde Wan karakterini seslendiren oyuncu, 2020 yılında Minari filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmişti.