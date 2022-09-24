Stiletto filmi Türkiye'nin ardından Fransa ve Arnavutluk’ta

Stiletto filmi Fransız CANAL+’ın Cinema kanalında ardından Arnavutluk’un ilk uluslararası film festivali de olan Tirana Film Festivali’nde gösterilecek



Türkiye’de 17 Eylül’de gösterime giren film, aralık ayında Uşak Kısa Film Festivali’nde de yarışacak.



BİRÇOK ÖDÜL KAZANDI



Yapımcılığını Erkan Taşkıran’ın üstlendiği Türkiye ve Almanya ortak yapımı Stiletto, Ankara Film Festivali’nde En İyi Kısa Film, Dublin Film Festivali’nde En İyi Uluslararası Kısa Film seçilmiş, İzmir Kısa Film Festivali’nde İkincilik Ödülü ile En İyi Oyuncu Ödülü’nün yanı sıra Akbank Kısa Film Festivali’nden de Mansiyon Ödülü’nü almıştı.



Murat Kılıç ve Nihal Yalçın’ın oynadığı film, arzuları ve toplum değerleri arasında seçim yapmaya zorlanan taksi şoförü Hasan’ın yaşadıklarını anlatıyor.