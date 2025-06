Stranger Things efsanesi sona eriyor

Dizinin 8 bölümlük yeni sezonunda, Eleven ve arkadaşları, Upside Down ile olan bağlantıyı sonsuza dek kapatmak için mücadele edecekler. 5. SEZON NE ZAMAN? Final sezonu üç bölüm halinde dijital platformda yayınlanacak. 26 Kasım'da Bölüm 1, 25 Aralık'ta Bölüm 2, 31 Aralık'ta ise Final bölümü yayınlanacak.

STRANGER THINGS HAKKINDA

2016 yılının Temmuz ayında yayınlanmaya başlayan dizi, kısa süre içerisinde Netflix’in tüm zamanların en popüler dizilerinden biri haline geldi. Yalnızca dördüncü sezonu bile 140.7 milyondan fazla izlenmeye ulaşan Stranger Things, 80’li yılların nostaljik dokusunu merkezine alırken bir yandan da her sezonuyla o yıllara damgasını vurmuş trendleri yeniden gündeme getiriyor.



Dünyanın her yerindeki Stranger Things hayranları, Will Byers'ın kaybolduğu gün olan 6 Kasım'ı, dizinin dünyasına olan sevgilerini paylaşmak için 'Stranger Things Günü' olarak kutluyor.