Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown'ın romanı film oluyor

Birkaç ay önce Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nikah masasına oturan Millie Bobby Brown, ilk romanı Nineteen Steps'i (On Dokuz Adım) filme dönüştürmeyi planlıyor.

Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown'ın romanı film oluyor

"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu 'ın ilk romanı Nineteen Steps'i (On Dokuz Adım) oluyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Millie Bobby Brown, şirketi PCMA Productions aracılığıyla Nineteen Things'in yapımcılığını üstlenecek ve film uyarlamasında rol almak için görüşmeler yapıyor.

BÜYÜKANNESİNİN HAYATINDAN İLHAM ALMIŞTI

Yıldız oyuncunun büyükannesinin hayatından ilham alan "Nineteen Steps" adlı roman, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Hikaye, Londra'nın doğusunda yaşayan ve Ray adında Amerikalı bir havacıya aşık olan 18 yaşındaki Nellie Morris'in yaşadıklarını anlatıyor.

Çocuk yıldız Millie Bobby Brown'ın kazancı dudak uçuklattı

Çocuk yıldız Millie Bobby Brown'ın kazancı dudak uçuklattı

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Anthony McCarten'in senaryosunu kaleme aldığı filmin yapımcılığını Jonathan Eirich üstlenecek. Bir dijital platformda yayınlanması planlanan filmde Nick Reynolds yönetici yapımcı olarak görev yapacak.

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