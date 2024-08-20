Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown'ın romanı film oluyor

"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown'ın ilk romanı Nineteen Steps'i (On Dokuz Adım) film oluyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Millie Bobby Brown, şirketi PCMA Productions aracılığıyla Nineteen Things'in yapımcılığını üstlenecek ve film uyarlamasında rol almak için görüşmeler yapıyor.

BÜYÜKANNESİNİN HAYATINDAN İLHAM ALMIŞTI

Yıldız oyuncunun büyükannesinin hayatından ilham alan "Nineteen Steps" adlı roman, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Hikaye, Londra'nın doğusunda yaşayan ve Ray adında Amerikalı bir havacıya aşık olan 18 yaşındaki Nellie Morris'in yaşadıklarını anlatıyor.