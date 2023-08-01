Stratonikeia’da unutulan meslekler yeniden yaşatılacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia'nın girişinde yer alan birinci köy meydanındaki tarihi yapılar restore edilecek ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş meslekler yaşatılacak.

Stratonikeia’da unutulan meslekler yeniden yaşatılacak

Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar tüm medeniyetleri içinde barındıran, içinde hala yaşamın devam ettiği ender antik kentlerden birisi olan 'daki Stratonikeia Antik Kenti'nde antik döneme ait alanlarda kazı, ve konservasyon çalışması yürütülürken, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yapılarda da titiz çalışma yapılıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KAMULAŞTIRMA YAPILDI

Stratonikeia Antik Kenti'nin girişinde yer alan Selçuklu Hamamı ve Şaban Ağa Camii restore edildikten sonra birinci köy meydanında çalışmalar başladı. Köy meydanında yer alan dükkanlar taş ustaları tarafından aslına uygun olarak tekrar yapılırken, dükkanlara geçmişte bu alanda yer alan meslekler tekrar burada yaşatılacak. Stratonikeia Antik Kenti birinci köy meydanında kahve ve bakırcı dükkanı faaliyete geçerken, özel mülk içinde kalan yapılar da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile "acil kamulaştırama" yapılıyor. Kamulaştırılan iş yerlerinde çalışmalar sürürken, bu alanlarda berber, manav, terzi, kunduracı, fırın, marangoz gibi unutulmaya yüz tutmuş meslekler tekrar yaşatılacak.

Stratonikeia’da unutulan meslekler yeniden yaşatılacak - 1

ANTİK KENTTE EKONOMİ TEKRAR CANLANACAK

Yılın 12 ayı kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmasının yapıldığı Stratonikeia Antik Kenti'nin girişindeki köy meydanında çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaret için gelen vatandaşlar, hem kahvede oturup çay molası verecek, hem de tekrar faaliyete geçen iş yerlerinden alışveriş yaparak antik kentte tekrar ekonomiyi canlandıracaklar.

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