Stratonikeia’da unutulan meslekler yeniden yaşatılacak

Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar tüm medeniyetleri içinde barındıran, içinde hala yaşamın devam ettiği ender antik kentlerden birisi olan Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti'nde antik döneme ait alanlarda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışması yürütülürken, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yapılarda da titiz çalışma yapılıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KAMULAŞTIRMA YAPILDI



Stratonikeia Antik Kenti'nin girişinde yer alan Selçuklu Hamamı ve Şaban Ağa Camii restore edildikten sonra birinci köy meydanında çalışmalar başladı. Köy meydanında yer alan dükkanlar taş ustaları tarafından aslına uygun olarak tekrar yapılırken, dükkanlara geçmişte bu alanda yer alan meslekler tekrar burada yaşatılacak. Stratonikeia Antik Kenti birinci köy meydanında kahve ve bakırcı dükkanı faaliyete geçerken, özel mülk içinde kalan yapılar da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile "acil kamulaştırama" yapılıyor. Kamulaştırılan iş yerlerinde çalışmalar sürürken, bu alanlarda berber, manav, terzi, kunduracı, fırın, marangoz gibi unutulmaya yüz tutmuş meslekler tekrar yaşatılacak.

